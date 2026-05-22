Isola Bisentina riapre al pubblico | visite guidate tra storia natura e panorami sul Lago di Bolsena

L’Isola Bisentina riapre le sue porte al pubblico offrendo visite guidate che permettono di esplorare uno dei punti più suggestivi del Lago di Bolsena. Durante le escursioni si attraversano sentieri che conducono a edifici storici e a spazi naturali, con un'ampia visuale sul lago e sui paesaggi circostanti. Le visite sono organizzate per far conoscere la storia dell’isola e le sue caratteristiche ambientali, coinvolgendo visitatori di tutte le età.

L’ Isola Bisentina riapre al pubblico con visite guidate pensate per scoprire uno dei luoghi più affascinanti del Lago di Bolsena. Tra natura, storia e panorami sull’acqua, l’esperienza permette di entrare in contatto con un patrimonio suggestivo, fatto di giardini, antichi edifici religiosi e scorci che raccontano il legame profondo tra l’isola e il paesaggio lacustre. Nel cuore del Lago di Bolsena, l’Isola Bisentina: un viaggio nel cuore del lago vulcanico più grande d’Europa. Un’escursione sul Lago di Bolsena non è davvero completa senza una navigazione verso le sue due isole, la Bisentina e la Martana, le “ perle vulcaniche” del territorio. 🔗 Leggi su Funweek.it

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