Isernia bimbo ferito al parco | agenti in auto lo portano in ospedale

A Isernia, un bambino è stato ferito in un parco e gli agenti sono intervenuti portandolo in ospedale usando un'auto di servizio. L'ambulanza non è riuscita ad arrivare sul luogo dell'incidente in modo tempestivo. Le autorità hanno affidato il trasporto del minore ai poliziotti presenti sul posto, che hanno deciso di intervenire immediatamente con i mezzi disponibili. La situazione è stata gestita con l'intervento diretto degli agenti, senza specificare altre modalità di assistenza.

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? Domande chiave Come hanno fatto gli agenti a intervenire subito al parco?. Perché l'ambulanza non è riuscita ad arrivare tempestivamente a Isernia?. Cosa ha spinto i poliziotti a trasportare il bambino in auto?. Quali sono le condizioni cliniche attuali del piccolo ferito?.? In Breve Agenti Luigi Buono e Vincenzo Cuva soccorrono il minore al Parco Stazione.. Ambulanza da Venafro assente, agenti trasportano il bambino all'ospedale del Veneziale.. La madre Marialaura Laurelli ringrazia la Questura di Isernia e il Pronto Soccorso.. L'intervento rapido evita complicazioni cliniche al piccolo ferito alla testa.. A Isernia, il piccolo figlio di Marialaura Laurelli è stato soccorso dai poliziotti Luigi Buono e Vincenzo Cuva dopo una caduta da un gioco al Parco Stazione che gli ha causato una ferita alla testa. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Isernia, bimbo ferito al parco: agenti in auto lo portano in ospedale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Folle corsa su un'auto rubata, poi l'incidente e lo schianto contro una staccionata: ferito un bimbo di 5 anni Auto su folla a Modena, lo chef ferito dimesso dall'ospedaleErmanno Muccini, lo chef di 60 anni ferito a Modena sabato pomeriggio, quando la Citroen C3 del 31enne Salim El Koudri si è lanciata a tutta velocità...