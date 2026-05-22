Ischia capitale del benessere termale Tra giardini naturali e strutture storiche
Ischia è conosciuta per le sue acque termali, i paesaggi naturali e le strutture storiche che caratterizzano l’isola. Oltre alle spiagge e al sole, offre numerose opportunità di relax e benessere grazie ai centri termali e ai giardini naturali. I visitatori possono scegliere tra diverse strutture dedicate alle cure termali, integrando il soggiorno con attività che promuovono il benessere fisico. L’isola si presenta quindi come una meta ideale per chi desidera un’esperienza di completo ristoro.
Ischia è mare, sole, cure termali, ma anche la possibilità di un soggiorno nell’ottica di una completa remise en forme. I giardini termali sono tra le principali attrazioni dell’isola e rappresentano un punto di incontro tra natura vulcanica e benessere. Immersi tra mare, vegetazione mediterranea e panorami vulcanici, offrono piscine termali a diverse temperature, percorsi benessere, fanghi curativi e aree relax. Tra i più noti Poseidon, il più grande parco termale dell’isola con numerose piscine di acqua calda affacciate sul mare, e il Parco Negombo, immerso nella baia di San Montano. Il Parco Castiglione è apprezzato per le acque rigeneranti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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