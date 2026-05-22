Iran-Usa progressi sui negoziati Casa Bianca ottimista
Le trattative tra gli Stati Uniti e l’Iran hanno fatto alcuni passi avanti nelle ultime settimane, portando un certo ottimismo tra le parti coinvolte. La Casa Bianca ha espresso soddisfazione per i progressi raggiunti, anche se ha mantenuto cautela sulla questione del programma nucleare. Non sono stati ancora risolti tutti i nodi, ma l’atmosfera generale sembra più positiva rispetto ai mesi precedenti. Per ora, si continua a monitorare attentamente lo sviluppo di questi colloqui.
I progressi sui negoziati degli Stati Uniti con l’Iran. La Casa Bianca si dice ottimista ma resta il freno sul nucleare. Servizio di Massimiliano Cochi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Iran-Usa, progressi sui negoziati. Casa Bianca ottimista
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