Iran media | droni distrutti Usa hanno perso in guerra il 20% delle risorse

Durante un'operazione militare contro l'Iran, le forze statunitensi hanno subito la perdita di circa il 20% dei loro droni MQ-9 Reaper a lunga autonomia. Le fonti ufficiali indicano che quasi un quinto di questi dispositivi sono stati distrutti durante l'intervento. La notizia arriva in un momento di tensione tra le due nazioni, senza ulteriori dettagli sulle circostanze precise della perdita o sul numero totale di droni coinvolti.

(Adnkronos) – Durante l'operazione militare contro l'Iran, le forze armate statunitensi hanno perso quasi un quinto dei loro droni MQ-9 Reaper a lunga autonomia. A scriverlo è la Tass citando una notizia di Bloomberg. Secondo il rapporto, dall'inizio dell'attacco all'Iran alla fine di febbraio, la Repubblica islamica ha distrutto oltre due dozzine di droni MQ-9. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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Israeli Drones CRUSHED By Iranian Defence Systems Tehran Hits 80 Targets in Massive Retaliation

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