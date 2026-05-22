Inzaghi ancora secondo in Saudi Pro League vince Cristiano | beffato sul lungo periodo

Da internews24.com 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel campionato arabo, l’Al-Nassr ha conquistato il titolo battendo l’Al Hilal, confermando la propria superiorità sul lungo periodo. Inzaghi, che guida l’Al Hilal, si è visto sfuggire la vittoria finale, mentre Cristiano Ronaldo ha contribuito alla vittoria della squadra avversaria. La competizione si è conclusa con l’Al-Nassr che ha festeggiato il titolo, lasciando l’Al Hilal in seconda posizione. La stagione si è conclusa con questa affermazione, chiudendo un ciclo per le due squadre coinvolte.

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di Stefano Cori Inzaghi viene ufficialmente beffato nel campionato arabo! L’Al-Nassr si laurea campione a discapito dell’Al Hilal. Nella serata di ieri è stato ufficialmente assegnato anche il campionato arabo. Si laurea campione della Saudi Pro League l’Al-Nassr, squadra in cui milita Cristiano Ronaldo. Il portoghese ha alzato al cielo il trofeo tra gioia e commozione. Ma perché questa notizia riguarda anche l’Inter? Perché la formazione rivale della squadra in maglia gialla è l’Al Hilal, compagine guidata da mister Simone Inzaghi. Che ha chiuso il torneo a 2 punti dalla vetta, ricordando un po’ quanto accaduto in un paio di circostanze con il tecnico piacentino sulla panchina nerazzurra. 🔗 Leggi su Internews24.com

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INZAGHI batte CRISTIANO RONALDO | AL HILAL-AL NASSR 3-1 | HIGHLIGHTS | SAUDI PRO LEAGUE | COMO TV

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