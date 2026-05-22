Inzaghi ancora secondo in Saudi Pro League vince Cristiano | beffato sul lungo periodo

Nel campionato arabo, l’Al-Nassr ha conquistato il titolo battendo l’Al Hilal, confermando la propria superiorità sul lungo periodo. Inzaghi, che guida l’Al Hilal, si è visto sfuggire la vittoria finale, mentre Cristiano Ronaldo ha contribuito alla vittoria della squadra avversaria. La competizione si è conclusa con l’Al-Nassr che ha festeggiato il titolo, lasciando l’Al Hilal in seconda posizione. La stagione si è conclusa con questa affermazione, chiudendo un ciclo per le due squadre coinvolte.

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