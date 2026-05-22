Investiamo sul sociale Amministrazione pronta al dialogo con i sindacati

L’amministrazione comunale ha annunciato che investirà sul sociale, rafforzando il proprio impegno in questo settore. La priorità rimane il dialogo con i sindacati e le parti sociali, con le quali si è sempre mostrata aperta a confronti e discussioni. Nel bilancio comunale, le risorse destinate alle iniziative sociali costituiscono una voce significativa. La volontà di mantenere un rapporto diretto con le organizzazioni rappresentative si traduce in incontri e scambi di opinioni frequenti.

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Il sociale è da sempre la voce predominante nel bilancio del Comune. Sempre disponibili al confronto con le parti sociali. Così replica l’amministrazione comunale, attraverso la vicesindaca Roberta Crudeli, alle forti critiche arrivate dai sindacati Cgil, Cisl e Uil sull’utilizzo dell’avanzo di bilancio del Comune. Le tre sigle sindacali lamentavano scarso dialogo da parte del Comune nel voler intraprendere un confronto su come investire parte del “tesoretto“ rimasto dai conti pubblici, aggiungendo la necessità di destinare qualcosa in più sul sociale. "Già nel bilancio di previsione approvato nel dicembre scorso molte risorse sono state destinate al sociale ed all’istruzione – ricorda Crudeli –. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Investiamo sul sociale". Amministrazione pronta al dialogo con i sindacati ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Gestione Rsa. Dialogo riaperto con i sindacatiLODI VECCHIO (Lodi) Una maratona di quattro ore e mezza in Prefettura per sciogliere i nodi che, da troppo tempo, soffocano la gestione della Rsa di... Riforma medicina del territorio, ministero Salute e Regioni disponibili a dialogo con sindacati ma avanti con decreto(Adnkronos) – Il ministero della Salute e le Regioni avanti tutta sulla riforma della medicina del territorio che per alcuni "non s’ha da fare, né... Investiamo sul sociale. Amministrazione pronta al dialogo con i sindacatiL’assessore Crudeli assicura l’aumento delle risorse per cittadini e famiglie. Due milioni per la disabilità e oltre 300mila euro per i contributi sull’affitto. lanazione.it Incontro pubblico sul bilancio: Ecco come investiamo i soldiIl sindaco Vignoli: Servizi, opere di edilizia ed evasione fiscale. Il punto con i cittadini. msn.com