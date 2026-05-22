Intreccio Milan Schira svela l’accordo con D’Amico | tutto legato al futuro di Furlani

Un aggiornamento sul mercato del calcio rivela che è stato raggiunto un accordo di massima tra le parti coinvolte, ma il completamento della trattativa dipende da una decisione riguardante una figura dirigenziale. La questione riguarda principalmente il futuro di un dirigente di alto livello, che potrebbe influenzare le mosse successive. La notizia è stata diffusa da un esperto di mercato, che ha confermato l’esistenza di un’intesa preliminare e ha sottolineato come questa sia strettamente legata a sviluppi futuri legati alla stessa dirigenza.

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