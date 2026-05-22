Intreccio Milan Schira svela l’accordo con D’Amico | tutto legato al futuro di Furlani
Un aggiornamento sul mercato del calcio rivela che è stato raggiunto un accordo di massima tra le parti coinvolte, ma il completamento della trattativa dipende da una decisione riguardante una figura dirigenziale. La questione riguarda principalmente il futuro di un dirigente di alto livello, che potrebbe influenzare le mosse successive. La notizia è stata diffusa da un esperto di mercato, che ha confermato l’esistenza di un’intesa preliminare e ha sottolineato come questa sia strettamente legata a sviluppi futuri legati alla stessa dirigenza.
Il Milan è in ritiro in vista della sfida di domenica contro il Cagliari: i rossoneri devono vincere per garantirsi la partecipazione alla prossima edizione della Champions League. Passaggio fondamentale per il futuro dei rossoneri: i premi UEFA e i ricavi sono fondamentali per il bilancio e il prossimo mercato, visto che, parole di Allegri stesso, spostano 100 milioni. In questi giorni si parla di rivoluzioni societarie nel mondo rossonero: nelle scorse settimane il destino di Igli Tare sembrava segnato (oggi meno) con l'arrivo probabile al Milan di Tony D'Amico. Le ultime in merito dal giornalista Nicolò Schira. "La Roma ha... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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