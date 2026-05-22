Intitolata un' aula Unipd a Riccardo Pozzobon il geologo morto in Alaska

Oggi, 22 maggio, presso il dipartimento di Geoscienze dell’Università di Padova, è stato dedicato un'aula didattica a Riccardo Pozzobon, geologo e ricercatore scomparso il 2 settembre 2025 in Alaska. La cerimonia ha previsto l’intitolazione dell’aula di informatica 2G, in memoria del professionista che aveva svolto studi e ricerche nel campo dei pianeti e delle superfici glaciali. Pozzobon aveva perso la vita a causa di un incidente sul ghiacciaio Mendenhall.

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L'aula didattica di informatica 2G del dipartimento di Geoscienze dell'Università di Padova è stata intitolata oggi, 22 maggio, al ricercatore e geologo planetario Riccardo Pozzobon, scomparso il 2 settembre 2025 a causa di un incidente sul ghiacciaio Mendenhall, in Alaska.Presenti alla cerimonia. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Omaggio a Giulio Ruffini. L’aula magna dell’Artistico sarà intitolata al pittoreSabato 18 aprile verrà intitolata l’aula magna del liceo artistico e musicale ’Nervi Severini’ alla memoria del noto pittore Giulio Ruffini (nella... Tragico incidente in Alaska: morto lo scialpinista valtellinese Christopher RainoldiIl 33enne di Castello dell’Acqua è stato travolto da una valanga durante un’escursione nella Girdwood Valley: è morto poche ore dopo in ospedale. Aula dell'Università di Padova intitolata a Riccardo Pozzobon, scomparso in AlaskaE' stata intitolata oggi al ricercatore e geologo planetario Riccardo Pozzobon, scomparso il 2 settembre 2025 a causa di un incidente sul ghiacciaio Mendenhall, in Alaska, l'aula didattica di informat ... ansa.it Riccardo Pozzobon, un asteroide con il nome del geologo scomparso a 40 anni in Alaska inghiottito dai ghiacciai. La famiglia: Punteremo i nostri telescopiPADOVA - Porta il nome di Riccardo Pozzobon l’asteroide (86029) 1999 LV32. Ad assegnare il nuovo nome ufficiale al piccolo corpo roccioso che orbita attorno al Sole è stata l’Unione Astronomica ... ilgazzettino.it