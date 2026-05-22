Intitolata un' aula Unipd a Riccardo Pozzobon il geologo morto in Alaska
Oggi, 22 maggio, presso il dipartimento di Geoscienze dell’Università di Padova, è stato dedicato un'aula didattica a Riccardo Pozzobon, geologo e ricercatore scomparso il 2 settembre 2025 in Alaska. La cerimonia ha previsto l’intitolazione dell’aula di informatica 2G, in memoria del professionista che aveva svolto studi e ricerche nel campo dei pianeti e delle superfici glaciali. Pozzobon aveva perso la vita a causa di un incidente sul ghiacciaio Mendenhall.
L'aula didattica di informatica 2G del dipartimento di Geoscienze dell'Università di Padova è stata intitolata oggi, 22 maggio, al ricercatore e geologo planetario Riccardo Pozzobon, scomparso il 2 settembre 2025 a causa di un incidente sul ghiacciaio Mendenhall, in Alaska.Presenti alla cerimonia. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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