Interruzione di energia elettrica | il sindaco chiude due scuole

Da salernotoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Nocera Inferiore, due scuole sono state chiuse a seguito di un'interruzione di energia elettrica. Il sindaco ha firmato un'ordinanza che ordina la sospensione delle attività scolastiche nel primo istituto comprensivo e nell'istituto secondario di primo grado. La decisione è stata presa per garantire la sicurezza degli studenti e del personale scolastico fino al ripristino dell'energia. Non sono state fornite tempistiche precise per la riapertura.

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Interruzione di energia elettrica, scuole chiuse a Nocera Inferiore. Con ordinanza, il sindaco Paolo De Maio ha disposto la chiusura del I Istituto Comprensivo e dell’I.I.S. “G.B. Vico” (ITE) per l’intera giornata di venerdì 22 maggio, con sospensione delle attività didattiche.Il provvedimentoIl. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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