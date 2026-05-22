Interruzione di energia elettrica | il sindaco chiude due scuole
A Nocera Inferiore, due scuole sono state chiuse a seguito di un'interruzione di energia elettrica. Il sindaco ha firmato un'ordinanza che ordina la sospensione delle attività scolastiche nel primo istituto comprensivo e nell'istituto secondario di primo grado. La decisione è stata presa per garantire la sicurezza degli studenti e del personale scolastico fino al ripristino dell'energia. Non sono state fornite tempistiche precise per la riapertura.
Interruzione di energia elettrica, scuole chiuse a Nocera Inferiore. Con ordinanza, il sindaco Paolo De Maio ha disposto la chiusura del I Istituto Comprensivo e dell’I.I.S. “G.B. Vico” (ITE) per l’intera giornata di venerdì 22 maggio, con sospensione delle attività didattiche.Il provvedimentoIl. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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VTL durante l'interruzione di corrente reddit
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