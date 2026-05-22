Interruzione di energia elettrica | il sindaco chiude due scuole

A Nocera Inferiore, due scuole sono state chiuse a seguito di un'interruzione di energia elettrica. Il sindaco ha firmato un'ordinanza che ordina la sospensione delle attività scolastiche nel primo istituto comprensivo e nell'istituto secondario di primo grado. La decisione è stata presa per garantire la sicurezza degli studenti e del personale scolastico fino al ripristino dell'energia. Non sono state fornite tempistiche precise per la riapertura.

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