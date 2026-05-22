Interrogazione di Forza Italia | La Regione riapre la discarica

Nella giornata di oggi, si è appreso che la Regione ha deciso di riaprire la discarica situata in via Comunale Rovere a Finale, permettendo di riprendere i conferimenti di rifiuti speciali. La decisione è stata presa dal presidente regionale e riguarda il ripristino dell’attività nel sito, che era stato temporaneamente sospeso. La riapertura ha portato alla ripresa delle operazioni di conferimento presso le discariche Feronia, che avevano subito una pausa precedentemente.

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