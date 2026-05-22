Interrogazione di Forza Italia | La Regione riapre la discarica
Nella giornata di oggi, si è appreso che la Regione ha deciso di riaprire la discarica situata in via Comunale Rovere a Finale, permettendo di riprendere i conferimenti di rifiuti speciali. La decisione è stata presa dal presidente regionale e riguarda il ripristino dell’attività nel sito, che era stato temporaneamente sospeso. La riapertura ha portato alla ripresa delle operazioni di conferimento presso le discariche Feronia, che avevano subito una pausa precedentemente.
Ripresi i conferimenti di rifiuti speciali nelle discariche Feronia di via Comunale Rovere a Finale. La Regione con decisione del presidente Michele de Pascale ha infatti riaperto alla possibilità di conferimenti, rendendo nuovamente operativo il sito. "Da lunedì 18 maggio, il presidente Michele de Pascale – informa una nota a firme degli esponenti locali di Forza Italia Martina Fabbri, Fernanda Paganelli e Olao Guerra - ha autorizzato nuovamente il conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati alla discarica provenienti dall’impianto di compostaggio Tmb di Fossoli. Una decisione controversa che ripristina la pianificazione ordinaria dei flussi dopo i mesi segnati dal sequestro preventivo dell’impianto e dal conseguente trasferimento dei rifiuti verso altri siti regionali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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