Interrogazione di Forza Italia | La Regione riapre la discarica

Da ilrestodelcarlino.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di oggi, si è appreso che la Regione ha deciso di riaprire la discarica situata in via Comunale Rovere a Finale, permettendo di riprendere i conferimenti di rifiuti speciali. La decisione è stata presa dal presidente regionale e riguarda il ripristino dell’attività nel sito, che era stato temporaneamente sospeso. La riapertura ha portato alla ripresa delle operazioni di conferimento presso le discariche Feronia, che avevano subito una pausa precedentemente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Ripresi i conferimenti di rifiuti speciali nelle discariche Feronia di via Comunale Rovere a Finale. La Regione con decisione del presidente Michele de Pascale ha infatti riaperto alla possibilità di conferimenti, rendendo nuovamente operativo il sito. "Da lunedì 18 maggio, il presidente Michele de Pascale – informa una nota a firme degli esponenti locali di Forza Italia Martina Fabbri, Fernanda Paganelli e Olao Guerra - ha autorizzato nuovamente il conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati alla discarica provenienti dall’impianto di compostaggio Tmb di Fossoli. Una decisione controversa che ripristina la pianificazione ordinaria dei flussi dopo i mesi segnati dal sequestro preventivo dell’impianto e dal conseguente trasferimento dei rifiuti verso altri siti regionali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

interrogazione di forza italia la regione riapre la discarica
© Ilrestodelcarlino.it - Interrogazione di Forza Italia: "La Regione riapre la discarica"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

La rotatoria De Matthaeis diventa un caso politico. Interrogazione di Forza Italia e FutuRaLa gestione della viabilità attorno a Piazzale De Matthaeis continua a infiammare il dibattito cittadino e politico.

Leggi anche: Forza Italia, Falcone incontra Schifani e riapre la polemica: "Nessun segnale per un cambio di passo"

interrogazione di forza interrogazione di forza italiaInterrogazione di Forza Italia: La Regione riapre la discaricaRipresi i conferimenti di rifiuti speciali nelle discariche Feronia di via Comunale Rovere a Finale. La Regione con decisione del presidente Michele de Pascale ha infatti riaperto alla possibilità di ... ilrestodelcarlino.it

interrogazione di forza interrogazione di forza italiaAsi Napoli, da Bicchielli interrogazione parlamentare sulla incompatibilità di incarichiFare piena chiarezza sulla compatibilità tra incarichi pubblici e ruoli istituzionali, nel rispetto delle norme sulla trasparenza ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web