Interrogatori e pedinamenti Condannato ventottenne
Un uomo di 28 anni è stato condannato dopo aver affrontato un processo in tribunale. Durante l’udienza, ha raccontato di aver subito un abuso sessuale mentre era ancora minorenne. Sono stati svolti interrogatori e pedinamenti nel corso delle indagini. La sentenza segue le discussioni davanti al collegio penale, che ha valutato le prove presentate. La vicenda ha avuto risvolti legali che hanno portato alla condanna dell’imputato.
Dell’accusa più grave - un abuso sessuale patito quanto lei era ancora minorenne - aveva parlato a processo già iniziato davanti al collegio penale del tribunale di Ravenna. Uguale a nuovo e più ampio capo di imputazione ma anche la conseguente possibilità per l’imputato di chiedere di essere giudicato in abbreviato. Cosa accaduta e che ieri mattina a un 28enne della Bassa Romagna è costata una condanna a 4 anni e 4 mesi di reclusione. Per l’imputato, difeso dall’avvocato Raffaele Coletta, la procura aveva chiesto 9 anni e mezzo. Alla parte civile (avvocato Luigi Gualteri) è stata riconosciuta una provvisionale totale di 10 mila euro con il danno che andrà quantificato in separata sede civile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
STORIE DI COSANOSTRA: IL PRIMO INTERROGATORIO DEL PENTITO FRANCESCO MARINO MANNOIA
Sullo stesso argomento
Senigallia, condannato per stalking: incubo tra pedinamenti e speronamenti? Cosa sapere Ancona, condannato 47enne per stalking contro l'ex compagna tra il 2018 e il 2020.
Leggi anche: Lo stalker di Morgana Blue delle Bambole di Pezza condannato a 1 anno e 3 mesi. Minacce, insulti, anche via web, e pedinamenti sono iniziati nel 2006