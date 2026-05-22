Interrogatori e pedinamenti Condannato ventottenne

Un uomo di 28 anni è stato condannato dopo aver affrontato un processo in tribunale. Durante l’udienza, ha raccontato di aver subito un abuso sessuale mentre era ancora minorenne. Sono stati svolti interrogatori e pedinamenti nel corso delle indagini. La sentenza segue le discussioni davanti al collegio penale, che ha valutato le prove presentate. La vicenda ha avuto risvolti legali che hanno portato alla condanna dell’imputato.

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