Inter festa con i tifosi a Milano | svelata la nuova Home Kit 2026 27

Dopo la celebrazione dello Scudetto, il club nerazzurro ha organizzato un evento presso il quartier generale di Nike a Milano, coinvolgendo i tifosi in una giornata dedicata alla presentazione del nuovo Home Kit per la stagione 202627. L'iniziativa ha visto la partecipazione di numerosi supporters, che hanno avuto l’opportunità di scoprire in anteprima il design della divisa ufficiale. L’evento si è svolto in un’atmosfera di festa, con momenti di condivisione e entusiasmo tra i presenti.

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