Inter festa con i tifosi a Milano | svelata la nuova Home Kit 2026 27
Dopo la celebrazione dello Scudetto, il club nerazzurro ha organizzato un evento presso il quartier generale di Nike a Milano, coinvolgendo i tifosi in una giornata dedicata alla presentazione del nuovo Home Kit per la stagione 202627. L'iniziativa ha visto la partecipazione di numerosi supporters, che hanno avuto l’opportunità di scoprire in anteprima il design della divisa ufficiale. L’evento si è svolto in un’atmosfera di festa, con momenti di condivisione e entusiasmo tra i presenti.
Continua la festa. Dopo le emozioni per la festa Scudetto, Nike e FC Internazionale Milano hanno condiviso oggi un nuovo momento celebrativo con i tifosi nerazzurri presso il Nike HQ di Milano. Nel corso dell’evento, la squadra Campione d’Italia si è affacciata su Piazza Gae Aulenti per salutare i tifosi presenti, indossando per la prima volta in pubblico il nuovo Home Kit 202627, recentemente presentato. Uno dei momenti più simbolici della giornata ha visto il capitano Lautaro Martínez applicare la stampa dello Scudetto sul nuovo kit, celebrando il legame tra i successi conquistati dalla squadra e la maglia che accompagnerà il club nella prossima stagione. 🔗 Leggi su 361magazine.com
Inter: festa in piazza Duomo a Milano per lo scudetto
Sullo stesso argomento
Leggi anche: La nuova maglia dell’Inter tra tradizione e futuro: ecco cosa racconta il kit home 26/27
Maglia Inter 26/27, sui social svelata la nuova divisa: “Celebra il legame con Milano”Inter e Nike presentano oggi le maglie per la stagione 2026/27, al termine della stagione che ha portato allo scudetto numero 21 dei nerazzurri.
VIDEO FCIN1908 / Inter, prima uscita pubblica per il nuovo Home Kit: tifosi in festa x.com
Dopo le emozioni della festa Scudetto, l'Inter si prepara a condividere un altro momento speciale con i tifosi nerazzurri. Giovedì 21 maggio la squadra Campione d'Italia, guidata dal capitano Lautaro Martinez, sarà presente al Nike HQ di Milano dalle ore 16:00 facebook
Inter, festa con i tifosi all'Arena Civica. Marotta: Unica società con due stelle. Nella città di Milano ci siamo solo noiSuper festa dell'Inter scudettata nello storico impianto dell'Arena Civica nel cuore di Milano. È l'esibizione dei Campioni d'Italia a concludere il meraviglioso ... leggo.it
Inter, altro bagno di folla coi due trofei. Domani in Piazza Gae Aulenti con le nuove magliePer la conquista dello scudetto e della decima Coppa Italia, la squadra nerazzurra si prepara per un altro bagno di folla, domani a Milano ... fcinter1908.it
Ecco qui, le maglie con i distintivi che abbiamo guadagnato reddit