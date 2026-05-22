Inter Cristian Chivu eletto miglior allenatore della Serie A 2025 2026

Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, è stato riconosciuto come il miglior tecnico della Serie A nella stagione 20252026. La scelta è stata annunciata ufficialmente, segnando un risultato importante per il club nerazzurro e per il suo percorso nel campionato italiano. La stagione si è conclusa con risultati di rilievo per la squadra, che ha ottenuto numerosi successi sotto la guida di Chivu. La premiazione rappresenta un riconoscimento ufficiale per il lavoro svolto durante tutto l’anno.

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