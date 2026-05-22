Inter Cristian Chivu eletto miglior allenatore della Serie A 2025 2026
Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, è stato riconosciuto come il miglior tecnico della Serie A nella stagione 20252026. La scelta è stata annunciata ufficialmente, segnando un risultato importante per il club nerazzurro e per il suo percorso nel campionato italiano. La stagione si è conclusa con risultati di rilievo per la squadra, che ha ottenuto numerosi successi sotto la guida di Chivu. La premiazione rappresenta un riconoscimento ufficiale per il lavoro svolto durante tutto l’anno.
Un'annata trionfale che entra di diritto nella storia del calcio italiano e del club nerazzurro. Cristian Chivu è stato ufficialmente nominato miglior allenatore della Serie A Enilive 20252026. Il tecnico dell'Inter riceverà il prestigioso premio Philadelphia Coach Of The Season nel pre-partita. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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