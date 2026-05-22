Nella serata si sono svolti i festeggiamenti dell’Inter, che ha conquistato due stelle all’Arena Civica di Milano, con la presenza di alcuni dirigenti e tifosi. Nel frattempo, il rappresentante della dirigenza del club milanese ha affermato pubblicamente la superiorità della squadra. L’evento si è svolto in un clima di celebrazione, con bandiere sventolanti e un’atmosfera di festa nel parco di fronte all’arena. La serata è proseguita con interventi e momenti di incontro tra i presenti.

Una notte morbida, il marmo dell’Arena Civica che trattiene il calore del giorno, bandiere che sventolano nel cuore di Parco Sempione. Lì l’ Inter si guarda allo specchio, accarezza le due stelle e si racconta chi è diventata. All’Arena Civica “Gianni Brera” l’aria profuma di appartenenza. L’evento è su invito, riservato ai dipendenti del club. Sulle gradinate siedono in centinaia. Qualcuno conserva una sciarpa scolorita, qualcun altro tiene stretta la nuova con le due stelle ricamate. Il palco è sobrio. La musica fa da cornice, non ruba la scena. Qui la Inter sceglie la misura: celebra senza gridare. La scelta del luogo non è casuale. L’ Arena Civica è memoria viva. 🔗 Leggi su Serieanews.com

© Serieanews.com - Inter Celebra le Due Stelle all’Arena Civica: Marotta Rivendica la Superiorità Milanese

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