In seguito a comportamenti scorretti dei tifosi, lo Spezia Popolare dovrà disputare due partite senza pubblico e pagare una multa di mille euro. Le sanzioni sono state decise senza che si siano verificati scontri tra gruppi organizzati o incidenti di grande rilievo. Le misure sono state adottate dalle autorità sportive e riguardano esclusivamente episodi di intemperanza durante le partite. La decisione si inserisce in un quadro di controlli più stringenti nei confronti delle tifoserie.

Due gare da disputare a porte chiuse, e mille euro di multa. No, non sono le decisioni assunte a seguito di scontri tra hooligans o tra le tifoserie organizzate di qualche squadra di massima serie del calcio europeo. La mano pesantissima del giudice sportivo Filippo Marcenaro si è abbattuta sulla Prima categoria spezzina, e in particolare sullo Spezia Calcio Popolare, a causa di alcuni supporter che si sarebbero macchiati di gravi comportamenti nel corso della semifinale dei play-off di Prima categoria giocati domenica scorsa al Bibolini di Falconara contro il Lerici Fc. A prevalere, in campo, sono stati i padroni di casa, che con un netto 3 a 0 si sono accaparrati la possibilità di giocarsi la finale per l’accesso in Promozione contro il Casarza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Intemperanze dei tifosi. Due gare a porte chiuse per lo Spezia Popolare

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