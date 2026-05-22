Intemperanze dei tifosi Due gare a porte chiuse per lo Spezia Popolare

Da lanazione.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In seguito a comportamenti scorretti dei tifosi, lo Spezia Popolare dovrà disputare due partite senza pubblico e pagare una multa di mille euro. Le sanzioni sono state decise senza che si siano verificati scontri tra gruppi organizzati o incidenti di grande rilievo. Le misure sono state adottate dalle autorità sportive e riguardano esclusivamente episodi di intemperanza durante le partite. La decisione si inserisce in un quadro di controlli più stringenti nei confronti delle tifoserie.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Due gare da disputare a porte chiuse, e mille euro di multa. No, non sono le decisioni assunte a seguito di scontri tra hooligans o tra le tifoserie organizzate di qualche squadra di massima serie del calcio europeo. La mano pesantissima del giudice sportivo Filippo Marcenaro si è abbattuta sulla Prima categoria spezzina, e in particolare sullo Spezia Calcio Popolare, a causa di alcuni supporter che si sarebbero macchiati di gravi comportamenti nel corso della semifinale dei play-off di Prima categoria giocati domenica scorsa al Bibolini di Falconara contro il Lerici Fc. A prevalere, in campo, sono stati i padroni di casa, che con un netto 3 a 0 si sono accaparrati la possibilità di giocarsi la finale per l’accesso in Promozione contro il Casarza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

intemperanze dei tifosi due gare a porte chiuse per lo spezia popolare
© Lanazione.it - Intemperanze dei tifosi. Due gare a porte chiuse per lo Spezia Popolare
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Invasione di campo, atti violenti e lancio di fumogeni e petardi: tifosi rossoneri “puniti” con 4 gare a porte chiuseInvasione di campo, atti violenti e lancio di fumogeni e petardi: tifosi rossoneri “puniti” con quattro gare casalinghe a porte chiuse (compresa...

Derby Pasquetta: senza tifosi, lo Spezia affronta CarraraIl derby di Pasquetta si avvicina con l’assenza totale del tifo spezzino allo stadio, una situazione che il centrocampista Mirko Bruccini definisce...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web