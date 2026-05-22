Intanto la Russia…

Da ilfattoquotidiano.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi su Il Fatto Quotidiano viene pubblicata una vignetta che affronta la situazione attuale in Russia. La pubblicazione si inserisce in un contesto di attenzione mediatica verso eventi e sviluppi che coinvolgono il paese, senza entrare nel merito di analisi o interpretazioni. La vignetta si inserisce in una serie di contenuti dedicati a temi di attualità, offrendo un contributo visivo e satirico alla copertura delle notizie del giorno.

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