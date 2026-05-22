Oggi su Il Fatto Quotidiano viene pubblicata una vignetta che affronta la situazione attuale in Russia. La pubblicazione si inserisce in un contesto di attenzione mediatica verso eventi e sviluppi che coinvolgono il paese, senza entrare nel merito di analisi o interpretazioni. La vignetta si inserisce in una serie di contenuti dedicati a temi di attualità, offrendo un contributo visivo e satirico alla copertura delle notizie del giorno.

Intanto, la Russia. – La mia vignetta su il Fatto Quotidiano in edicola oggi La Procura di Colonia procede contro l’amministratore del gruppo Tengelmann: avrebbe fatto false dichiarazioni sulla scomparsa del fratello Il principe Andrea fu raccomandato dalla regina Elisabetta per ricoprire l’incarico di inviato speciale per il commercio Ebola, sotto accusa i tagli di Trump a USAid: “In Congo indebolito il sistema di tracciamento dei casi”. Msf: “Ma le criticità maggiori ci saranno nei centri di cura” Nato nel 1949 a Bra, in provincia di Cuneo, è stato gastronomo, giornalista e scrittore. Tra le firme del nostro mensile MillenniuM, era membro... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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La pace non la detta Putin

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