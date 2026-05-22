Intanto la Russia…
Oggi su Il Fatto Quotidiano viene pubblicata una vignetta che affronta la situazione attuale in Russia. La pubblicazione si inserisce in un contesto di attenzione mediatica verso eventi e sviluppi che coinvolgono il paese, senza entrare nel merito di analisi o interpretazioni. La vignetta si inserisce in una serie di contenuti dedicati a temi di attualità, offrendo un contributo visivo e satirico alla copertura delle notizie del giorno.
Intanto, la Russia. – La mia vignetta su il Fatto Quotidiano in edicola oggi La Procura di Colonia procede contro l’amministratore del gruppo Tengelmann: avrebbe fatto false dichiarazioni sulla scomparsa del fratello Il principe Andrea fu raccomandato dalla regina Elisabetta per ricoprire l’incarico di inviato speciale per il commercio Ebola, sotto accusa i tagli di Trump a USAid: “In Congo indebolito il sistema di tracciamento dei casi”. Msf: “Ma le criticità maggiori ci saranno nei centri di cura” Nato nel 1949 a Bra, in provincia di Cuneo, è stato gastronomo, giornalista e scrittore. Tra le firme del nostro mensile MillenniuM, era membro... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
La pace non la detta Putin
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Putin-Xi: fedeltà incrollabile. Intanto la Russia continua attacchi in Ucraina
Nessun vertice USA-Russia: raid ucraino uccide 6 in RussiaLa tensione diplomatica si è innalzata stamattina con l’annuncio ufficiale da Mosca: non sono giunte nuove proposte per un incontro tra i leader di...
Nuova escalation nel conflitto tra Russia e Ucraina. Secondo quanto dichiarato da Volodymyr Zelensky, un sito dell’FSB nella regione di Kherson sarebbe stato colpito durante un’operazione ucraina, con numerosi morti e feriti tra le forze russe. Mosca, intanto, facebook
#TG2000 - #Putin-Xi: fedeltà incrollabile. Intanto la #Russia continua attacchi in #Ucraina #20maggio #XiJinping #Trump #Cina #Pechino #Taiwan #RussiaUkraineWar #Iran #Hormuz #NEWS #TV2000 @tg2000it x.com
Apre la Biennale di Venezia: kermesse segnata da proteste contro la presenza di Russia e IsraelePer la prima volta gli operatori della Biennale hanno scioperato venerdì per la presenza di Israele alla kermesse, venti i padiglioni chiusi alla vigilia dell'apertura al pubblico. Il governo italiano ... msn.com