Insulti omofobi durante il FalComics la sindaca Signorini invita Manuel Priori | Siamo una città inclusiva
Durante il FalComics si sono verificati insulti omofobi rivolti a Manuel Priori. La sindaca di Falconara ha pubblicato un messaggio sui social, invitando alla tolleranza e all'inclusione. Nell'occasione, ha ribadito l'impegno della città nel promuovere un ambiente rispettoso per tutte le persone, senza specificare ulteriori dettagli sui fatti o le eventuali conseguenze. La vicenda ha attirato l'attenzione sui comportamenti discriminatori durante eventi pubblici.
FALCONARA - E’ un messaggio contro ogni forma di discriminazione quello che la sindaca Stefania Signorini invia tramite i social a Manuel Priori. Dopo il video pubblicato dal beauty influencer in seguito all’episodio avvenuto domenica 17 maggio durante FalComics, Signorini ha deciso di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Insulti omofobi da un volontario Anpas, choc al FalComics: «Un cinepanettone»
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