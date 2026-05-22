Insieme per la vita | tornano le visite senologiche gratuiti l' appuntamento

Torna il 2 giugno, "Insieme per la vita", l'iniziativa di prevenzione promossa da Noi in Rosa aps. Dalle ore 17, infatti, previste visite senologiche gratuite a cura del dottor Carlo Iannace, presso la parrocchia Santa Maria ad Martyres di Salerno. Prenotazione obbligatoria (dal lunedì al venerdì. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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