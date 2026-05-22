Insieme per la vita | tornano le visite senologiche gratuiti l' appuntamento
Torna il 2 giugno, "Insieme per la vita", l'iniziativa di prevenzione promossa da Noi in Rosa aps. Dalle ore 17, infatti, previste visite senologiche gratuite a cura del dottor Carlo Iannace, presso la parrocchia Santa Maria ad Martyres di Salerno. Prenotazione obbligatoria (dal lunedì al venerdì. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Prevenzione in rosa: tornano le visite senologiche gratuite a Salerno con "Insieme per la Vita"
Leggi anche: Visite senologiche gratuite per le under 45
Ford e Renault insieme per riportare in vita la Fiesta: cosa prevede il piano x.com
La scultura dei due pinguini, regalata dal principe alla consorte, ricorda una festa in cui il duca e la duchessa di Sussex si erano vestiti da pinguini perché sono animali che stanno insieme per la vita facebook
Mi sentirò così in colpa per il resto della mia vita? reddit
Medici, associazioni e istituzioni insieme per cambiare la vita delle persone con sclerosi multiplaTerapie, assistenza sanitaria, tutele sociali e ricerca: per migliorare la vita delle persone con sclerosi multipla (Sm), dei loro caregiver e familiari, c’è bisogno di un impegno a 360 gradi, e di ... repubblica.it
Movimento per la Vita e Forum: facciamo strada insiemeSarà Loreto (insieme a Jesi) a ospitare dal 3 al 5 ottobre 2025 la prossima edizione del convegno nazionale di Movimento per la Vita, Centri aiuto alla Vita e Case di accoglienza. L’annuncio, a ... avvenire.it