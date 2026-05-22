Insetti per allevare i maiali? Meglio di no | italiani cauti sulle nuove farine nell' alimentazione degli animali

In Italia, l’uso di farine di insetti nell’alimentazione animale suscita ancora molte riserve. Le richieste di autorizzazione per questa tipologia di prodotto sono più frequenti nel settore del pesce, meno nel settore avicolo, e ancora meno nel settore suinicolo. La sensibilità dei consumatori varia a seconda dell’allevamento, con una maggiore accettazione per il pesce e una più forte resistenza per i suini. Le autorità europee hanno approvato alcuni usi, ma l’Italia mantiene un atteggiamento di cautela.

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