Insetti per allevare i maiali? Meglio di no | italiani cauti sulle nuove farine nell' alimentazione degli animali
In Italia, l’uso di farine di insetti nell’alimentazione animale suscita ancora molte riserve. Le richieste di autorizzazione per questa tipologia di prodotto sono più frequenti nel settore del pesce, meno nel settore avicolo, e ancora meno nel settore suinicolo. La sensibilità dei consumatori varia a seconda dell’allevamento, con una maggiore accettazione per il pesce e una più forte resistenza per i suini. Le autorità europee hanno approvato alcuni usi, ma l’Italia mantiene un atteggiamento di cautela.
L’Italia resta uno dei Paesi più cauti per quanto riguarda l’uso di farine di insetti come cibo per animali e la sensibilità dei consumatori non è la stessa rispetto alle varie tipologie di allevamenti: meglio per il pesce, seguito da pollo e uova, mentre nel caso del maiale ci sono le maggiori. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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