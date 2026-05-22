Innovazione Granata Road | Da Gazometro nasce laboratorio transizione e nuove competenze

Nel cuore di Roma, all’interno del Gazometro, si sviluppa un nuovo distretto dedicato all’innovazione. L’iniziativa, chiamata Road, si propone di creare un laboratorio per la transizione energetica e lo sviluppo di nuove competenze. Questa zona rappresenta il luogo in cui si è avviata una delle prime esperienze di innovazione energetica nella capitale. La realizzazione mira a favorire la crescita di progetti e iniziative legate alle tecnologie e alle energie rinnovabili.

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