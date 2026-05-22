Innovazione Granata Road | Da Gazometro nasce laboratorio transizione e nuove competenze
Nel cuore di Roma, all’interno del Gazometro, si sviluppa un nuovo distretto dedicato all’innovazione. L’iniziativa, chiamata Road, si propone di creare un laboratorio per la transizione energetica e lo sviluppo di nuove competenze. Questa zona rappresenta il luogo in cui si è avviata una delle prime esperienze di innovazione energetica nella capitale. La realizzazione mira a favorire la crescita di progetti e iniziative legate alle tecnologie e alle energie rinnovabili.
Roma, 22 mag. (Adnkronos) - "Road è un distretto di innovazione costruito all'interno del Gazometro di Roma, nel luogo in cui nacque una delle prime forme di innovazione energetica della città. Qui nei primi del '900 nacque il primo impianto a gas alimentato a carbone". Così Claudio Granata, presidente di Road, in occasione del terzo anniversario di Rome Advanced District, la rete di imprese composta da Eni, Acea, Autostrade per l'Italia, Bridgestone, Cisco, eFm, Gruppo Fs e Nextchem, che ha presentato presso il Gazometro di Roma i risultati conseguiti nel primo triennio di attività e le direttrici strategiche per il periodo 2026–2029. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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