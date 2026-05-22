Oggi alle 17.30 si terrà la presentazione del libro “L’Italia e il Lodo Moro” nel giardino dell’Isgrec, situato nella Cittadella dello Studente di Grosseto. L’iniziativa è organizzata dall’Isgrec, l’Istituto di studi giuridici e storici. L’evento prevede la discussione del testo scritto da Pacini, che analizza i rapporti tra l’Italia e il Lodo Moro. La presentazione coinvolge relatori e pubblico interessato alle tematiche storiche e legali trattate nel volume.

Oggi alle 17.30, nel giardino dell’Isgrec alla Cittadella dello Studente di Grosseto, sarà presentato “L’Italia e il Lodo Moro. Diplomazia segreta negli anni della Guerra fredda”, il nuovo libro dello storico Giacomo Pacini. Il volume ricostruisce per la prima volta in modo organico il cosiddetto “ Lodo Moro ”: il patto segreto tra lo Stato italiano e alcune organizzazioni palestinesi negli anni del terrorismo internazionale. Attraverso centinaia di documenti desecretati e testimonianze inedite, Pacini ricostruisce il ruolo della diplomazia parallela italiana in Medio Oriente, i rapporti con l’Olp e con la Libia, le mediazioni di Aldo Moro e dell’agente del Sismi Stefano Giovannone, in un intreccio di servizi segreti, equilibri internazionali e ragion di Stato che attraversa gli anni più drammatici della Guerra fredda. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Iniziativa dell’Isgrec. L’Italia e il Lodo Moro nel libro di Pacini

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