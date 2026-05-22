Oggi a Trento si svolgono incontri dedicati a infrastrutture, geopolitica e alla regione del Mediterraneo. La giornata si apre con il ministro delle Imprese e del Made in Italy, che prenderà la parola per discutere di questioni legate alla crescita economica e alle relazioni internazionali. Nel corso della giornata sono previsti interventi di vari rappresentanti istituzionali e esperti, che analizzeranno le sfide e le opportunità nelle aree di interesse. L’evento si svolge in un contesto di approfondimenti e confronti tra i partecipanti.

“La criminalità si adegua al mondo moderno e cerca di rendere invisibili le proprie attività, anche grazie alla tecnologia, per fare in modo che il profitto sia massimizzato. Ecco perché è necessario anche per noi mettere in moto dei sistemi virtuosi per preparare il personale e renderlo attrattivo nei confronti del mercato e cercare nuove metodologie”. Lo ha detto il comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, Salvatore Luongo, intervenendo al Festival dell’economia di Trento. “Le mafie non sono più solo controllo del territorio e violenza, ma vere e proprie ’holding criminali’ che si muovono secondo logiche economiche per infiltrare l’economia legale e alterare la concorrenza”. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Infrastrutture, geopolitica e Mediterraneo i temi di oggi a Trento

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Giulio Centemero

Sullo stesso argomento

Infrastrutture, geopolitica e Mediterraneo i temi di oggi al FestivalGli investimenti nelle infrastrutture, fare impresa in un mondo alle prese con le tensioni geopolitica, le opportunità dell’area del Mediterraneo.

Infrastrutture al centro. Il ruolo degli aeroporti nella crisi geopoliticaMai come in questo periodo il settore aeroportuale è tornato al centro della competizione internazionale.

Infrastrutture, geopolitica e Mediterraneo al centro della terza giornata del FestivalGli investimenti nelle infrastrutture, fare impresa in un mondo alle prese con le tensioni geopolitica, le opportunità dell’area del Mediterraneo. Sono questi alcuni dei temi che caratterizzeranno la ... ilsole24ore.com

SN24 News & Geopolitica (@SN24geo) / Posts / X x.com

Le infrastrutture nel Mediterraneo diventano centrali per la sicurezzaLe infrastrutture del Mediterraneo non sono più semplici corridoi di scambio, ma leve strategiche di potere e sicurezza. È questa la chiave del progetto di ricerca Geopolitica, tecnologie e sicurezza ... ilmessaggero.it