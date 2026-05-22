Infortunio mortale sanzionata la ditta

Un uomo di 57 anni residente a Reggiolo ha perso la vita il 30 giugno 2021 in un infortunio sul lavoro. Secondo le ricostruzioni, l’uomo è stato schiacciato da un macchinario durante le ore di lavoro. La ditta coinvolta è stata soggetta a sanzioni da parte delle autorità competenti. La vicenda ha portato all’apertura di un procedimento legale volto a verificare eventuali responsabilità e conformità alle normative di sicurezza sul lavoro.

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Roberto Romitti, 57enne che abitava a Reggiolo, perse la vita il 30 giugno 2021 schiacciato da un sacco di mangimi del peso di 12 quintali mentre lavorava in un magazzino alla Methodo Chemical di via Ampere, a Novellara, dove accorsero i carabinieri e i tecnici del servizio di Medicina del lavoro dell’Ausl. Della sua morte sono stati chiamati a rispondere l’allora legale rappresentante della ditta, oggi 76enne e residente a Novellara, e la stessa società. Davanti al giudice Matteo Gambarati, l’ex datore di lavoro, difeso dall’avvocato Alessandro Carrara, ha patteggiato 6 mesi convertiti in una sanzione di 25.200 euro: l’accordo è stato raggiunto con il pm Dario Chiari che ha ereditato il fascicolo ridandogli impulso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Infortunio mortale, sanzionata la ditta ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento San Felice piange Roberto Gavioli, artista del legno. Shock per l'infortunio mortaleL?incidente di stamane ha tolto la vita ad un artigiano molto amato, protagonista dei grandi eventi di rievocazione cinematografica. Infortunio mortale, sanzionata la dittaRoberto Romitti, 57enne che abitava a Reggiolo, perse la vita il 30 giugno 2021 schiacciato da un sacco di mangimi del peso di 12 quintali mentre lavorava in un magazzino alla Methodo Chemical di via ... ilrestodelcarlino.it Gaiole, infortunio mortale: nodo risarcimentoInfortunio mortale sul lavoro in un cantiere di Gaiole in Chianti, due anni e mezzo dopo la tragedia si scriverà probabilmente la parola fine sulla vicenda giudiziaria. Giovedì si è svolta infatti ... lanazione.it