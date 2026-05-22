Infortuni Fiori Inail | Da apnea notturna cattivo riposo e incidenti stradali

Da iltempo.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo un rapporto dell’Inail, i problemi legati all’apnea notturna e a un cattivo riposo possono aumentare il rischio di incidenti stradali. Un esperto ha sottolineato che questa condizione, spesso non riconosciuta, rappresenta una fonte di distrazione e può contribuire a situazioni pericolose durante la guida. La questione viene affrontata con attenzione, considerando che il disturbo del sonno può avere ripercussioni sulla sicurezza stradale e sulla vita quotidiana delle persone.

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Roma, 22 mag. (AdnkronosLabitalia) - "Quello dell'apnea notturna e del sonno non buono è un tema serio perché in realtà è un elemento di distrazione del quale a volte siamo inconsapevoli. È uno degli elementi che abbiamo visto sull'incidentalità legata anche al movimento casa-lavoro, lavoro-casa, è legato proprio alla cattiva respirazione. Se non si riposa bene non si ha un livello giusto di attenzione. E oltre agli altri elementi di distrazione, tipicamente i cellulari, la mancata attenzione legata al cattivo riposo è fondamentale. Abbiamo sviluppato con l'Università La Sapienza una ricerca che finalizza proprio a capire la relazione tra le apnee notturne e il livello di incidenti stradali e stanno emergendo dei dati preoccupanti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Infortuni, Fiori (Inail): "Da apnea notturna cattivo riposo e incidenti stradali"
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