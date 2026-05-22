Infermieri fuori sede a Lampedusa accordo tra Asp e Aeronautica | vitto e alloggio gratis per il personale

Da agrigentonotizie.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato siglato un accordo tra l’Azienda sanitaria locale e l’Aeronautica militare per offrire vitto e alloggio gratuiti agli infermieri che lavorano a Lampedusa. L’obiettivo è favorire l’arrivo e la permanenza del personale sanitario sull’isola, riducendo i costi di soggiorno. La misura mira a rendere più attrattiva la posizione e a sostenere il servizio sanitario locale. L’intesa riguarda esclusivamente il personale infermieristico che opera nell’area.

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Un accordo per incentivare l’arrivo e la permanenza degli infermieri a Lampedusa alleggerendo le difficoltà legate ai costi di soggiorno sull’isola. L’Asp di Palermo e il 134esimo Centro radar remoto dell’Aeronautica militare hanno definito un’intesa organizzativa che permetterà al personale. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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