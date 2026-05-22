Infanzia | Tesauro ‘serve una legge per spazi socio-educativi nelle periferie’

Da quotidiano.net 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l’evento IMPOSSIBILE 2026 presso l’Acquario Romano di Roma, il presidente di Save the Children ha sottolineato la necessità di una legge dedicata agli spazi socio-educativi nelle periferie. Ha affermato che è importante creare un luogo dedicato al tempo dei bambini e degli adolescenti nelle aree più svantaggiate. La proposta mira a garantire ambienti sicuri e dedicati a questa fascia di età. Nessuna altra informazione è stata fornita sui dettagli del progetto o sui tempi di attuazione.

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“Diamo un luogo al tempo dell’infanzia e dell’adolescenza”. Lo afferma Claudio Tesauro, presidente di Save the Children, intervenendo a IMPOSSIBILE 2026 all’Acquario Romano di Roma. Tesauro richiama i dati sulle disuguaglianze nelle periferie urbane e presenta la proposta di legge dell’organizzazione per creare spazi dedicati a bambini e adolescenti nelle aree più fragili. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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