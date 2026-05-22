’Indizi d’India, aleatorie occorrenze nel subcontinente’ è il titolo della mostra che nasce dall’incontro tra la fotografia contemporanea di Massimo Pacifico – fotografo e giornalista professionista noto per i suoi reportage dai cinque continenti – e il patrimonio librario della Biblioteca nazionale centrale di Firenze, in un dialogo che attraversa tempi, linguaggi e forme della rappresentazione. Oltre 70 scatti fotografici esposti (fino al 18 luglio) nella monumentale Sala Dante della Biblioteca consegnano al visitatore brulicanti scene d’insieme, così come situazioni intime e raccolte, volti che ci rivolgono espressioni naturalmente... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Indizi d’India. Oltre 70 scatti di Pacifico

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