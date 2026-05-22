L'incriminazione di un ex leader di un paese latinoamericano ha suscitato reazioni contrastanti negli Stati Uniti. I repubblicani celebrano l’accaduto, mentre i democratici preferiscono mantenere il silenzio. Solo alcune voci provenienti da ambienti progressisti e think tank si sono espresse criticamente, evidenziando divisioni politiche e ideologiche sul tema. La vicenda ha attirato l’attenzione di vari settori, portando alla ribalta diverse posizioni sulla figura coinvolta e sul passato storico collegato.

Stati uniti e Cuba Ogni dettaglio è stato studiato per il pubblico di riferimento: la diaspora cubana della Florida, cuore del consenso Gop in uno stato chiave Stati uniti e Cuba Ogni dettaglio è stato studiato per il pubblico di riferimento: la diaspora cubana della Florida, cuore del consenso Gop in uno stato chiave Per l’incriminazione di Raúl Castro i repubblicani esultano, mentre i democratici tacciono, e le voci critiche arrivano solo da ambienti progressisti e dai think tank. Il dipartimento di Giustizia ha svelato l’atto d’accusa contro l’ex presidente cubano e altri 5 imputati: cospirazione per uccidere cittadini statunitensi, distruzione di aeromobili e 4 capi d’imputazione per omicidio. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Incriminazione di Castro. Le reazioni in Usa, fra chi esulta e chi ricorda la Storia

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