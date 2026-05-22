Incontro con la scuola internazionale della Rosacroce d' oro

Durante un evento recente, è stata presentata la Scuola Internazionale della Rosacroce d’Oro, un’organizzazione presente in trentasei paesi, tra cui l’Italia. In questa occasione, è stato possibile conoscere le attività e le strutture che la compongono, tra cui il Centro Studi Rosacroce e una casa editrice dedicata. L’incontro ha offerto un’opportunità per approfondire le caratteristiche e le iniziative di questa scuola, che si occupa di studi e pubblicazioni legate alla tradizione rosacrociana.

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