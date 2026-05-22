Incidente shock in autostrada escavatore devasta cavalcavia Tratto chiuso tutto bloccato

Un incidente improvviso si è verificato questa mattina in autostrada quando un escavatore ha urtato un cavalcavia, causando danni strutturali e rendendo necessario il blocco totale del tratto. La carreggiata, normalmente trafficata, si è fermata, creando lunghe code e rallentamenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area. Al momento, non risultano persone ferite gravi, ma il traffico rimane sospeso in entrambe le direzioni.

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Il sole del mattino illuminava la carreggiata e il traffico scorreva come in un giorno qualunque, quando un improvviso boato ha spezzato la routine del viaggio. Un impatto violento, metallico, ha squarciato l’aria, proiettando frammenti di cemento e polvere sull’asfalto sottostante. Per gli automobilisti in transito sono stati attimi di puro terrore: il tempo di rendersi conto di una sagoma decisamente fuori misura e una pioggia di detriti pesanti si è abbattuta sulle auto in corsa, colpendo in pieno un veicolo. Poteva essere una tragedia dalle conseguenze incalcolabili, ma la fortuna ha voluto che l’episodio si risolvesse senza vittime, lasciando dietro di sé soltanto lamiere danneggiate, tanta paura e un’intera rete viaria completamente paralizzata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Incidente shock in autostrada, escavatore devasta cavalcavia. Tratto chiuso, tutto bloccato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video RAI3 TGR LOMBARDIA - incidente sul lavoro, operaio muore schiacciato da un escavatore - (04-03-2026) Sullo stesso argomento Incidente in autostrada: escavatore urta il cavalcavia e i detriti colpiscono un'auto. Roma-Civitavecchia chiusaIncidente in autostrada sulla Roma-Civitavecchia dove un mezzo pesante, che trasportava un escavatore con una pala meccanica alzata, ha colpito il... Autostrada A11: chiuso due notti tratto Altopascio-Chiesina Uzzanese per ispezione e manutenzione cavalcavia-dalle 22:00 di lunedì 11 maggio 2026 alle 6:00 di martedì 12 maggio 2026, sarà chiuso il tratto Altopascio-Chiesina Uzzanese, verso Firenze. Terribile incidente sull'autostrada Torino-Piacenza: tamponamento tra bisarca (che va a fuoco) e tir, un morto. Tratta chiusaForti disagi per la viabilità autostradale nella zona sud-orientale della provincia di Torino, con lunghe code per chi percorre la Torino-Piacenza, a causa di un gravissimo incidente stradale avvenuto ... torinotoday.it Capua, operaio travolto e ucciso su A1 mentre effettua rilieviCapua (Caserta) - È bastato un istante, lungo la carreggiata dell’autostrada A1, perché una normale attività di rilievo si trasformasse in un incidente ... pupia.tv