Incidente in via Facciolati tra l' auto guidata da una 85enne e una moto Alessandro Mazzarolo muore a 58 anni

Un incidente stradale si è verificato questa mattina in via Facciolati, coinvolgendo un’auto guidata da un’85enne e una moto. Nel sinistro ha perso la vita un uomo di 58 anni, originario di San Daniele del Friuli e residente a Padova. La vittima, trasportata dai soccorritori in ambulanza, è deceduta successivamente in ospedale. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione del traffico.

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