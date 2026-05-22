Incidente in via Facciolati tra l' auto guidata da una 85enne e una moto Alessandro Mazzarolo muore a 58 anni
Un incidente stradale si è verificato questa mattina in via Facciolati, coinvolgendo un’auto guidata da un’85enne e una moto. Nel sinistro ha perso la vita un uomo di 58 anni, originario di San Daniele del Friuli e residente a Padova. La vittima, trasportata dai soccorritori in ambulanza, è deceduta successivamente in ospedale. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione del traffico.
PADOVA - Un 58enne nativo di San Daniele del Friuli (Udine) residente a Padova, è morto oggi 22 maggio 2026, in tarda mattinata a seguito di un incidente stradale avvenuto nella trafficata via Facciolati, alla periferia est della città. L'uomo, Alessandro Mazzarolo, in sella a una motocicletta, per cause ancora al vaglio della Polizia municipale ha finito la propria corsa contro un'automobile condotta da una donna di 85 anni. A causa della violenza dell'urto il decesso è avvenuto all'istante. Mazzarollo lavorava da anni per il comune di Padova e la notizia del decesso ha segnato la giornata negli uffici amministrativi.... 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
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