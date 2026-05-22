Incidente in una scuola di Milano | finestra cede e colpisce un alunno di 12 anni
Un ragazzo di 12 anni è rimasto leggermente ferito in una scuola secondaria di primo grado di Milano dopo che una finestra si è staccata e lo ha colpito. L’incidente è avvenuto durante l’orario scolastico e sono stati chiamati i soccorsi per le prime cure. La scuola non ha ancora fornito dettagli sulle cause del cedimento della finestra, mentre le autorità stanno verificando le condizioni dell’edificio. Nessuno altri è rimasto coinvolto nell’incidente.
Un ragazzo di 12 anni è rimasto lievemente ferito dopo essere stato travolto da una finestra che ha ceduto all’interno della scuola secondaria di primo grado a Milano. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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