Incidente in tangenziale tra Collegno e Torino | scontro tra moto e furgoncino due centauri in ospedale
Un incidente si è verificato sulla tangenziale nord tra Collegno e Torino, coinvolgendo una moto Ducati e un furgone Mercedes Vito. L'incidente è avvenuto all'altezza dello svincolo Regina Margherita, al confine tra i territori comunali di Collegno e Torino, sulla corsia in direzione di Milano-Aosta. Due centauri sono rimasti feriti e trasportati in ospedale. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale per i rilievi e la gestione del traffico.
Una moto Ducati e un furgone Mercedes Vito si sono scontrati sulla tangenziale nord, in direzione nord Milano-Aosta, all'altezza dello svincolo Regina Margherita, al confine tra i territori comunali di Collegno e Torino. L'incidente stradale è avvenuto nella prima mattinata di oggi, venerdì 22. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Sullo stesso argomento
Terribile incidente in tangenziale tra Torino e Collegno: tamponamento tra due auto, un mortoUn terribile incidente è avvenuto all'alba di oggi, giovedì 5 marzo 2026, in tangenziale nord.
Leggi anche: Incidente all’uscita della Tangenziale, scontro tra auto e moto: 29enne in ospedale
#Viabiltà | #incidente | Tangenziale Est Galleria Nuova Circonvallazione Interna chiusa altezza Batteria Nomentana in direzione San Giovanni Code nel tratto indicato #Luceverde x.com
Incidente sulla Tangenziale Est di Catanzaro: nello scontro tra tre auto una donna è morta e altre tre persone sono rimaste ferite. facebook
Si ribalta un furgone e prende fuoco: traffico bloccato e chilometri di coda sulla tangenziale ovest di MilanoUn incidente con un furgone che si ribalta e poi prende fuoco e traffico bloccato, con quattro chilometri di coda. Mattinata complicata per gli automobilisti lungo la tangenziale Ovest di Milano, ... milanotoday.it
Terribile incidente sull'autostrada Torino-Piacenza: tamponamento tra bisarca (che va a fuoco) e tir, un morto. Tratta chiusaForti disagi per la viabilità autostradale nella zona sud-orientale della provincia di Torino, con lunghe code per chi percorre la Torino-Piacenza, a causa di un gravissimo incidente stradale avvenuto ... torinotoday.it