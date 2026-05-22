Incidente in tangenziale tra Collegno e Torino | scontro tra moto e furgoncino due centauri in ospedale

Un incidente si è verificato sulla tangenziale nord tra Collegno e Torino, coinvolgendo una moto Ducati e un furgone Mercedes Vito. L'incidente è avvenuto all'altezza dello svincolo Regina Margherita, al confine tra i territori comunali di Collegno e Torino, sulla corsia in direzione di Milano-Aosta. Due centauri sono rimasti feriti e trasportati in ospedale. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale per i rilievi e la gestione del traffico.

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