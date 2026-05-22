Incidente choc in autostrada escavatore devasta cavalcavia Crollano detriti tratto chiuso

Un incidente si è verificato questa mattina in autostrada quando un escavatore ha urtato un cavalcavia, provocandone il crollo dei detriti e la chiusura temporanea del tratto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area. La strada è rimasta chiusa al traffico per alcune ore mentre si effettuavano i controlli e le operazioni di rimozione. Al momento non sono stati segnalati feriti gravi o vittime.

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Un attimo prima sembrava una mattina come tante: traffico regolare, sole già alto, gente diretta al lavoro. Poi, all’improvviso, quel rumore secco e spaventoso. Un boato, la polvere nell’aria e una raffica di frammenti che cade dall’alto. Chi era in corsia si è trovato a frenare d’istinto, senza capire cosa stesse succedendo. Per alcuni automobilisti è stato puro terrore: vedere pezzi di cemento piombare giù è una di quelle scene che non ti aspetti mai, soprattutto in autostrada. Eppure è successo davvero, in pochi secondi, mentre le auto passavano sotto a un cavalcavia. E la sensazione, lì sotto, è stata una sola: poteva finire in tragedia. Secondo una prima ricostruzione, tutto è accaduto intorno alle 8:10 di giovedì 21 maggio sulla Roma-Civitavecchia, in direzione della via Aurelia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video RAI3 TGR LOMBARDIA - incidente sul lavoro, operaio muore schiacciato da un escavatore - (04-03-2026) Sullo stesso argomento Incidente shock in autostrada, escavatore devasta cavalcavia. Tratto chiuso, tutto bloccatoIl sole del mattino illuminava la carreggiata e il traffico scorreva come in un giorno qualunque, quando un improvviso boato ha spezzato la routine... Incidente in autostrada: escavatore urta il cavalcavia e i detriti colpiscono un'auto. Roma-Civitavecchia chiusaIncidente in autostrada sulla Roma-Civitavecchia dove un mezzo pesante, che trasportava un escavatore con una pala meccanica alzata, ha colpito il... Schianto in autostrada: muore nell’auto in fiammeVENEZIA. Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 20 maggio, si è verificato un grave incidente lungo l’Autostrada A4, nel tratto a tre corsie compreso tra Meolo e San Donà di Piave in direzione Trieste. Lo ... msn.com Tragico incidente in autostrada A4: auto tampona un Tir e si incendia, un morto | VIDEOLa dinamica dell’incidente è ancora in corso di accertamento. Secondo le prime informazioni, l’autovettura è rimasta coinvolta in un violento impatto con un mezzo pesante lungo la carreggiata dell’A4. nordest24.it