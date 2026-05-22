Incidente a Torino Santa Rita | scontro tra scooter e camion all' incrocio giovane centauro finisce all' ospedale

Stamattina a Torino, all’incrocio tra via Gorizia e corso Sebastopoli, si è verificato uno scontro tra uno scooter e un camion. Un giovane di 17 anni che si trovava a bordo dello scooter è rimasto ferito in modo grave e trasportato in ospedale. L’incidente è accaduto nelle prime ore del giorno, senza ulteriori dettagli sulla dinamica o sulle cause dell’impatto. La polizia ha avviato le verifiche per chiarire quanto accaduto.

Un ragazzo di 17 anni è rimasto ferito in modo serio in un incidente stradale avvenuto nella prima mattinata di oggi, venerdì 22 maggio 2026, all'incrocio tra via Gorizia e corso Sebastopoli a Torino. Il giovane viaggiava a bordo di uno scooter che, per cause ancora da accertare, si è scontrata. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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Scontri a Torino durante il corteo per Askatasuna

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