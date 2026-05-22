Incidente a Pontecagnano | albero caduto sulla carreggiata centauro ferito

Da salernotoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri sera intorno alle 23 a Pontecagnano Faiano si è verificato un incidente lungo via Lago Lucrino, nei pressi di Ortomad. Un motociclista di 32 anni ha perso il controllo della moto e si è schiantato contro un albero caduto sulla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato le prime cure al ferito, trasportandolo in ospedale per le verifiche del caso. La strada è rimasta chiusa temporaneamente per permettere le operazioni di rimozione dell’albero.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Brutto incidente, ieri sera, alle 23 circa, a Pontecagnano Faiano. Una persona di 32 anni, infatti, alla guida di una moto, è finita contro un albero caduto sulla carreggiata in via Lago Lucrino, all'altezza di Ortomad.La centrale operativa 118 ha attivato una ambulanza della Vopi che ha soccorso. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Incidente tra Torino e Pino Torinese: albero caduto in carreggiata, traforo chiuso e lunghe codeUn albero è caduto, verosimilmente a causa della forte pioggia caduta nel corso della notte, nella prima mattinata di oggi, martedì 14 aprile 2026,...

Leggi anche: Incidente a Castellabate: spunta un cinghiale sulla carreggiata, nessun ferito

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web