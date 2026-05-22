Incidente a Pontecagnano | albero caduto sulla carreggiata centauro ferito
Ieri sera intorno alle 23 a Pontecagnano Faiano si è verificato un incidente lungo via Lago Lucrino, nei pressi di Ortomad. Un motociclista di 32 anni ha perso il controllo della moto e si è schiantato contro un albero caduto sulla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato le prime cure al ferito, trasportandolo in ospedale per le verifiche del caso. La strada è rimasta chiusa temporaneamente per permettere le operazioni di rimozione dell’albero.
Brutto incidente, ieri sera, alle 23 circa, a Pontecagnano Faiano. Una persona di 32 anni, infatti, alla guida di una moto, è finita contro un albero caduto sulla carreggiata in via Lago Lucrino, all'altezza di Ortomad.La centrale operativa 118 ha attivato una ambulanza della Vopi che ha soccorso. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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