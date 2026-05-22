Incendio in via Gioberti fumo denso invade tutta la zona

Nella mattinata di venerdì 22 maggio, un incendio si è sviluppato nel giardino del teatro Cordova, provocando un denso fumo che ha invaso tutta la zona tra via Gioberti e viale Bovio a Pescara. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nessuna persona è rimasta coinvolta e le cause dell’incendio sono ancora in fase di verifica. La zona è stata evacuata temporaneamente per motivi di sicurezza.

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