Incendio all' interno di un bar | grande spavento in un distributore di benzina

Un incendio si è sviluppato all’interno del bar di un distributore di benzina lungo la strada provinciale che collega Latiano a Torre Santa Susanna. L’evento ha causato momenti di preoccupazione tra le persone presenti, che si trovavano nell’area di servizio al momento dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area, evitando che la situazione peggiorasse. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’incendio.

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