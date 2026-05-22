Incendio all' interno di un bar | grande spavento in un distributore di benzina

Da brindisireport.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incendio si è sviluppato all’interno del bar di un distributore di benzina lungo la strada provinciale che collega Latiano a Torre Santa Susanna. L’evento ha causato momenti di preoccupazione tra le persone presenti, che si trovavano nell’area di servizio al momento dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area, evitando che la situazione peggiorasse. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’incendio.

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LATIANO - Si sono vissuti momenti di grande apprensione all'interno del distributore Menga situato sulla strada provinciale che collega Latiano a Torre Santa Susanna, dove un incendio si è sviluppato nel bar dell'area di servizio. È accaduto intorno alle ore 3.15. Le guardie giurate dell'istituto. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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