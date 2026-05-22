Incendio all' interno di un bar | grande spavento in un distributore di benzina
Un incendio si è sviluppato all’interno del bar di un distributore di benzina lungo la strada provinciale che collega Latiano a Torre Santa Susanna. L’evento ha causato momenti di preoccupazione tra le persone presenti, che si trovavano nell’area di servizio al momento dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area, evitando che la situazione peggiorasse. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’incendio.
LATIANO - Si sono vissuti momenti di grande apprensione all'interno del distributore Menga situato sulla strada provinciale che collega Latiano a Torre Santa Susanna, dove un incendio si è sviluppato nel bar dell'area di servizio. È accaduto intorno alle ore 3.15. Le guardie giurate dell'istituto. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
A Tale of Two Cities | Complete Edition 2/2 | Book 3 & Review | For Sleep
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Crolla solaio di un appartamento: grande spavento per tre persone all'interno
Cecina | Tre furti in quattro giorni tra bar, lavanderia e distributore di benzina: denunciate due donneDue donne, accusate di una serie di furti commessi trai l 25 e 29 marzo ai danni di diverse attività di Cecina, sono state denunciate dalla polizia...
Intorno all’una di notte una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Lecce è intervenuta nel comune di Copertino, nell’esercizio commerciale Risparmio Casa in via Bengasi, a seguito di un incendio che si è svoluppato all’interno dei locali. G facebook
Abu Dhabi conferma che un attacco con un drone ha provocato un incendio in un generatore elettrico situato all'esterno del perimetro interno della centrale nucleare di Barakah, nella regione di Al Dhafra. Nessun impatto sui livelli di sicurezza radiologica. x.com
Ho progettato questo supporto per montare estintori passivi all'interno delle mie custodie FDM. reddit
Incendio a Torino Aurora: a fuoco negozio di monopattini elettrici, proprietario in ospedale e morto un gattoUn incendio è divampato all'interno di un negozio di monopattini elettrici all'incrocio tra via Bologna e lungoDora Firenze a Torino, nella prima serata di oggi, giovedì 21 maggio 2026. Le fiamme, che ... torinotoday.it
Incendio di Fossò, fiamme partite dalla discarica di batterie. Fumo visibile anche dal LidoFOSSÓ - Nel cuore della zona industriale di Fossò, a poche centinaia di metri dalla strada dove nel 2023 fu uccisa Giulia Cecchettin, ieri pomeriggio si è sviluppato un ... ilgazzettino.it