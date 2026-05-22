Inaugurato a Napoli il Mario Talarico Museum – The Lord of the Umbrellas

A Napoli è stato aperto il “Mario Talarico Museum – The Lord of the Umbrellas” in una bottega storica di via Toledo. Lo spazio è dedicato alla storia e alla lavorazione dell’ombrello artigianale napoletano. La struttura ospita esposizioni permanenti che illustrano le tecniche tradizionali e i modelli realizzati nel corso degli anni. L’inaugurazione ha coinvolto rappresentanti locali e artigiani, che hanno assistito alla presentazione di questo nuovo punto di riferimento culturale e storico.

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Città della Scienza, sabato 23 e domenica 24 maggio: Colora la tua tavola! Cosa unisce Re Carlo III, Totò, Eduardo De Filippo, il mondo di Mary Poppins e Russell Crowe? Gli ombrelli della bottega Mario Talarico, realtà ultracentenaria dell’artigianato napoletano attiva dal 1860. Una storia familiare e professionale che da oggi diventa anche museo, con l’inaugurazione del “Mario Talarico Museum – The Lord of the Umbrellas”, spazio espositivo permanente nato al primo piano dello storico negozio-laboratorio di via Toledo 329. Il museo, visitabile dal lunedì al sabato con ingresso libero, è dedicato alla storia dell’ombrello napoletano e alla tradizione di una famiglia che da cinque generazioni tramanda un mestiere diventato simbolo dell’artigianato cittadino. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Inaugurato a Napoli il “Mario Talarico Museum – The Lord of the Umbrellas” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Napoli, nasce il “Mario Talarico Museum – The Lord of the Umbrellas”Nasce a Napoli il “Mario Talarico Museum – The Lord of the Umbrellas”, uno spazio espositivo permanente dedicato alla storia dell’ombrello e alla... Napoli, Ornella Muti e Naike Rivelli inaugurano il Mario Talarico MuseumInaugurato in via Toledo il Mario Talarico Museum - The Lord of the Umbrellas, al civico 329 al primo piano dello storico negozio-bottega. Il progetto è stato coltivato ... ilmattino.it Napoli, inaugurato il Mario Talarico Museum dedicato all’arte dell’ombrello napoletanoNella bottega centenaria di via Toledo nasce uno spazio espositivo permanente dedicato alla storia dell’ombrello artigianale napoletano ... napoli.repubblica.it