In Vinco Veritas giornata e-bike tra diga borghi e foreste

Durante il Biodiversy Fest si è tenuta l'iniziativa “Pedalando tra le Rotte del Cielo”, una giornata dedicata alle e-bike. L'evento si è svolto lungo un percorso che ha attraversato una diga, alcuni borghi e aree forestali. Sono stati coinvolti partecipanti di diverse età che hanno pedalato lungo i tracciati previsti, con la presenza di guide e volontari. La manifestazione si è conclusa con un momento di ristoro presso una struttura locale.

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L’iniziativa ’Pedalando tra le Rotte del Cielo’, organizzata nel contesto del Biodiversy Fest, che il 9 maggio ha portato un folto gruppo di ciclisti a scoprire i paesaggi e la straordinaria biodiversità lungo la tappa 24b della via Romea Germanica (passa anche per Bagno), domenica 31 maggio percorrerà l’entroterra romagnolo. In particolare, nel territorio del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi si svolgerà l’escursione ’In Vinco Veritas’, organizzata con OutDoor Romagna. Partenza alle 9.30 da Idro Ecomuseo delle Acque di Ridracoli, nell’alta Val Bidente di Bagno. Un itinerario che si sviluppa per circa 36 chilometri, seguendo il corso del fiume Bidente attraverso il paese di Santa Sofia e il borgo di Poggio alla Lastra di Bagno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - In Vinco Veritas, giornata e-bike tra diga, borghi e foreste ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Con"In Vinco Veritas" una giornata e?bike tra diga, borghi e foreste CasentinesiDopo il grande successo dell’evento "Pedalando tra le Rotte del Cielo” organizzato nel contesto del Biodiversy Fest, lo scorso 9 maggio da Fiab Forlì... E-bike tra i borghi dell’Orcolat: 60 km per celebrare la resilienza? Domande chiave Come può il cicloturismo sostenibile rilanciare l'economia dei borghi colpiti? Chi sono i protagonisti che hanno guidato la pedalata... In vino veritasIl nostro viaggio tra i territori d’eccellenza. In Toscana, il progetto ‘Precisiamo’ ha rivoluzionato il Morellino di Scansano: grazie alla viticoltura di precisione e all’Università di Pisa, il ... quotidiano.net Vinicio Marchioni con In Vino VeritasIl Teatro Palladium accoglie Vinicio Marchioni con il suo spettacolo In Vino Veritas il 16, 17 e 18 gennaio 2025: un appuntamento che mescola teatro, letteratura e musica dal vivo, confermando ... rainews.it