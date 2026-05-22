In strada senza assicurazione Si moltiplicano i trasgressori Giro di vite con lo street control
Negli ultimi tempi si sono registrati numerosi casi di veicoli senza assicurazione in circolazione. Per contrastare questa situazione, le autorità locali stanno intensificando i controlli stradali attraverso l’uso dello street control. La giunta di Castelfiorentino ha annunciato l’intenzione di adottare misure più aggressive per verificare la regolarità dei mezzi e ridurre i trasgressori. Questi interventi mirano a garantire una maggiore sicurezza sulle strade del territorio.
La giunta di Castelfiorentino è pronto a varare una stretta sulla sicurezza stradale, rafforzando il controllo dei veicoli in circolazione sul territorio. Ed in particolar modo, coinvolgendo anche il presidente dell’Unione dei Comuni, dovrà promuovere l’acquisto di un dispositivo street control da mettere a disposizione della polizia locale. Questo l’impegno preso dall’amministrazione in consiglio comunale, con la maggioranza dei consiglieri che ha approvato la mozione presentata dal Partito Democratico e dalla civica Una città per vivere. Un atto (poi approvato con tredici voti favorevoli e tre contrari, nei giorni scorsi) che i proponenti hanno presentato partendo dai dati Istat relativi agli incidenti stradali sul territorio nazionale e focalizzandosi in particolar modo sui veicoli privi di copertura assicurativa. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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