In strada senza assicurazione Si moltiplicano i trasgressori Giro di vite con lo street control

Negli ultimi tempi si sono registrati numerosi casi di veicoli senza assicurazione in circolazione. Per contrastare questa situazione, le autorità locali stanno intensificando i controlli stradali attraverso l’uso dello street control. La giunta di Castelfiorentino ha annunciato l’intenzione di adottare misure più aggressive per verificare la regolarità dei mezzi e ridurre i trasgressori. Questi interventi mirano a garantire una maggiore sicurezza sulle strade del territorio.

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La giunta di Castelfiorentino è pronto a varare una stretta sulla sicurezza stradale, rafforzando il controllo dei veicoli in circolazione sul territorio. Ed in particolar modo, coinvolgendo anche il presidente dell’Unione dei Comuni, dovrà promuovere l’acquisto di un dispositivo street control da mettere a disposizione della polizia locale. Questo l’impegno preso dall’amministrazione in consiglio comunale, con la maggioranza dei consiglieri che ha approvato la mozione presentata dal Partito Democratico e dalla civica Una città per vivere. Un atto (poi approvato con tredici voti favorevoli e tre contrari, nei giorni scorsi) che i proponenti hanno presentato partendo dai dati Istat relativi agli incidenti stradali sul territorio nazionale e focalizzandosi in particolar modo sui veicoli privi di copertura assicurativa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - In strada senza assicurazione. Si moltiplicano i trasgressori. Giro di vite con lo street control ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Sicurezza stradale, giro di vite. Veicoli senza assicurazione o revisione: boom di sanzioniAumentano significativamente le sanzioni elevate dalla Polizia locale per veicoli non in regola con assicurazione e revisione. In giro con moto senza assicurazione e un'auto sotto fermo, due sanzioniControlli della Polizia Locale Intercomunale Bassa Val TrebbiaProseguono i controlli sul territorio da parte della Polizia Locale Intercomunale Bassa... Sicurezza stradale, giro di vite. Veicoli senza assicurazione o revisione: boom di sanzioniAumentano significativamente le sanzioni elevate dalla Polizia locale per veicoli non in regola con assicurazione e revisione. I dati diffusi dall’amministrazione comunale mostrano infatti un forte ... ilrestodelcarlino.it Auto senza assicurazione: a Pula il giro di vite della Polizia localePiù servizi di polizia stradale per garantire una maggiore sicurezza sulla circolazione dei veicoli in tutto il territorio, un incremento delle attività di accertamento per individuare i mezzi ... unionesarda.it