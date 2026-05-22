In manette Gaetano Caso ricercato per il tentato omicidio del nipote dei Lo Russo

I carabinieri del nucleo operativo e PMZ di Napoli Vomero hanno arrestato Gaetano Caso, 35 anni, ricercato dal 28 aprile scorso. Caso era sfuggito a un fermo emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, con l’accusa di tentato omicidio nei confronti del nipote di alcuni noti esponenti criminali. La cattura si è resa possibile grazie a un’operazione di controllo nel quartiere. Caso ora si trova in custodia e dovrà rispondere delle accuse a suo carico.

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