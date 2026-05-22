In manette Gaetano Caso ricercato per il tentato omicidio del nipote dei Lo Russo
I carabinieri del nucleo operativo e PMZ di Napoli Vomero hanno arrestato Gaetano Caso, 35 anni, ricercato dal 28 aprile scorso. Caso era sfuggito a un fermo emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, con l’accusa di tentato omicidio nei confronti del nipote di alcuni noti esponenti criminali. La cattura si è resa possibile grazie a un’operazione di controllo nel quartiere. Caso ora si trova in custodia e dovrà rispondere delle accuse a suo carico.
I carabinieri del nucleo operativo e PMZ di Napoli Vomero hanno catturato Gaetano Caso, 35 anni, latitante dallo scorso 28 aprile quando si era sottratto ad un fermo quale indiziato di delitto emesso dalla DDA di Napoli. Deve rispondere di concorso in detenzione, porto illegale di armi e del. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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