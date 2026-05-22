In Ladies first su Netflix Sacha Baron Cohen – maschio sciovinista – si sveglia in un mondo dominato dalle donne in cui svetta la bravura di Rosamund Pike

Da iodonna.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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U na satira sulle dinamiche di genere che si regge su un’idea abbasta usurata, già vista in milioni di film: il ribaltamento dei ruoli. Ecco il sunto di Ladies First – nuovo film in cui Sacha Baron Cohen – maschio sciovinista – si risveglia in un mondo dove le donne detengono il potere.  Un copione già visto e che nulla aggiunge al dibattito contemporaneo sulle diseguaglianze di genere. “Ladies First”: Sacha Baron Cohen si sveglia in un mondo dove le donne hanno il potere X Leggi anche › I film e le serie tv da vedere a maggio 2026 su Netflix Ladies First: la trama del film Netflix in streaming. Damien Sachs (Sacha Baron Cohen) è un pubblicitario arrogante e sessista in procinto di diventare CEO dell’agenzia Atlas dopo il pensionamento del suo mentore Fred (Charles Dance). 🔗 Leggi su Iodonna.it

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Ladies First cest la nouvelle comédie avec Sacha Baron Cohen et Rosamund Pike sur Netflix !!!

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