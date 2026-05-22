In corsia senza riposo con reperibilità continua e turni oltre i limiti il Policlinico condannato anche in appello

Un’indagine ha portato alla condanna del Policlinico per le condizioni di lavoro di alcuni operatori sanitari, che per quasi due anni sono stati in reperibilità continua, svolgendo turni doppi e affrontando carichi di lavoro elevatissimi. Le persone coinvolte hanno vissuto una situazione di forte pressione, con una riduzione significativa del tempo dedicato alla vita privata. La condanna è stata confermata anche in appello, evidenziando come i turni e le modalità di reperibilità abbiano superato i limiti consentiti dalla normativa.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui