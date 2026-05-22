In corsia senza riposo con reperibilità continua e turni oltre i limiti il Policlinico condannato anche in appello
Un’indagine ha portato alla condanna del Policlinico per le condizioni di lavoro di alcuni operatori sanitari, che per quasi due anni sono stati in reperibilità continua, svolgendo turni doppi e affrontando carichi di lavoro elevatissimi. Le persone coinvolte hanno vissuto una situazione di forte pressione, con una riduzione significativa del tempo dedicato alla vita privata. La condanna è stata confermata anche in appello, evidenziando come i turni e le modalità di reperibilità abbiano superato i limiti consentiti dalla normativa.
Per quasi due anni avrebbe vissuto in una condizione di reperibilità continua, con turni doppi, carichi operatori elevatissimi e una compressione costante della vita privata. Non mobbing, né demansionamento. Ma un’organizzazione del lavoro ritenuta “oggettivamente nociva” e tale da provocare una. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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