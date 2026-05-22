Imprese Vincenti | 4 cooperative premiate per l’impatto sociale

Quattro cooperative sono state premiate per il loro impegno nel promuovere l’impatto sociale attraverso progetti di economia circolare. Le iniziative premiate si concentrano sulla trasformazione del disagio sociale in opportunità di lavoro e sull’autonomia dei soggetti più fragili. Vengono presentati esempi di attività concrete che coinvolgono queste realtà, con particolare attenzione alle modalità di integrazione e alle pratiche di sostenibilità adottate. L’evento intende mettere in evidenza le strategie adottate per favorire l’inclusione sociale e l’autonomia professionale.

? Domande chiave Come trasformano il disagio sociale in un motore di economia circolare?. Quali progetti concreti garantiscono l'autonomia lavorativa dei soggetti più fragili?. Chi sono le cooperative che gestiscono gli studentati universitari a Pisa?. Perché il modello toscano supera la logica del semplice assistenzialismo?.? In Breve Le cooperative Arke, Odissea, Collecoop e Aforisma sono nate tra il 2006 e il 2007.. Odissea coordina cinque progetti Sprar coinvolgendo comuni come Capannori, Firenze e Livorno.. Collecoop opera a Collesalvetti garantendo lavoro retribuito tramite servizi di igiene e manutenzione.. Aforisma gestisce lo studentato Cappuccini Hall a Pisa per il diritto allo studio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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