Impossibile 2026 ieri la Charity Gala Dinner di Save the Children

Da iltempo.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri sera si è svolta la Charity Gala Dinner di Save the Children, evento inserito nel programma di Impossibile 2026, la biennale dedicata all’arte e alla cultura. La serata si è tenuta a Roma e ha visto la partecipazione di numerosi volontari, sostenitori e rappresentanti dell’organizzazione. L’obiettivo principale era raccogliere fondi per sostenere progetti rivolti ai bambini in difficoltà. La cena è stata organizzata in un contesto formale e ha previsto interventi, musica dal vivo e momenti di condivisione tra i presenti.

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Roma, 22 mag. (Adnkronos) - All'interno del programma di Impossibile 2026, la biennale dell'infanzia e dell'adolescenza organizzata da Save the Children per conoscere e affrontare le sfide che riguardano i diritti di bambini, bambine e adolescenti, si è svolta anche una Charity Gala Dinner che ha coinvolto grandi donatori, aziende partner, board member e testimonial con l'obiettivo di raccogliere fondi a sostegno dei Punti Luce. Il titolo stesso della biennale richiama una visione precisa: trasformare ciò che oggi sembra irraggiungibile in un impegno concreto e condiviso. È una sfida che affonda le sue radici nella storia di Save the Children e nel pensiero della sua fondatrice, Eglantyne Jebb, che già oltre un secolo fa affermava: "Non c'è nessuna insita impossibilità nel salvare i bambini del mondo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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