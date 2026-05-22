Ieri sera si è svolta la Charity Gala Dinner di Save the Children, evento inserito nel programma di Impossibile 2026, la biennale dedicata all’arte e alla cultura. La serata si è tenuta a Roma e ha visto la partecipazione di numerosi volontari, sostenitori e rappresentanti dell’organizzazione. L’obiettivo principale era raccogliere fondi per sostenere progetti rivolti ai bambini in difficoltà. La cena è stata organizzata in un contesto formale e ha previsto interventi, musica dal vivo e momenti di condivisione tra i presenti.

Roma, 22 mag. (Adnkronos) - All'interno del programma di Impossibile 2026, la biennale dell'infanzia e dell'adolescenza organizzata da Save the Children per conoscere e affrontare le sfide che riguardano i diritti di bambini, bambine e adolescenti, si è svolta anche una Charity Gala Dinner che ha coinvolto grandi donatori, aziende partner, board member e testimonial con l'obiettivo di raccogliere fondi a sostegno dei Punti Luce. Il titolo stesso della biennale richiama una visione precisa: trasformare ciò che oggi sembra irraggiungibile in un impegno concreto e condiviso. È una sfida che affonda le sue radici nella storia di Save the Children e nel pensiero della sua fondatrice, Eglantyne Jebb, che già oltre un secolo fa affermava: "Non c'è nessuna insita impossibilità nel salvare i bambini del mondo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Impossibile 2026, ieri la Charity Gala Dinner di Save the Children

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Only One Girl Agreed To Wash Chairman's Feet, She Was Hired On The Spot!

Sullo stesso argomento

Periferie e infanzia, a Roma la biennale IMPOSSIBILE 2026 di Save the ChildrenAll’Acquario Romano di Roma si è svolta IMPOSSIBILE 2026, la biennale promossa da Save the Children dedicata ai diritti dell’infanzia e...

Leggi anche: Minori, a Roma 'Impossibile 2026': la biennale di Save the Children sui diritti