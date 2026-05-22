Impianto rifiuti a Mili osservazioni trasmesse al commissario Mattei
Sono state inviate al commissario le osservazioni formali riguardanti l’impianto per il trattamento dei rifiuti organici situato a Mili. Le note sono state presentate per chiedere il riesame dell’autorizzazione concessa con decreto ufficiale. La comunicazione riguarda il procedimento di emissione delle autorizzazioni e si riferisce a questioni legate alle modalità di gestione e alle normative applicabili. Le osservazioni sono state trasmesse in vista di eventuali approfondimenti o modifiche al procedimento autorizzativo.
Osservazioni formali per chiedere il riesame dell’autorizzazione all’impianto per il trattamento dei rifiuti organici a Mili, approvato con decreto n. 2642023, sono state protocollate ieri al Commissario Straordinario del Comune Pietro Mattei.Il documento, presentato dalla consigliera comunale. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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