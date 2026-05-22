Impianto rifiuti a Mili osservazioni trasmesse al commissario Mattei

Da messinatoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono state inviate al commissario le osservazioni formali riguardanti l’impianto per il trattamento dei rifiuti organici situato a Mili. Le note sono state presentate per chiedere il riesame dell’autorizzazione concessa con decreto ufficiale. La comunicazione riguarda il procedimento di emissione delle autorizzazioni e si riferisce a questioni legate alle modalità di gestione e alle normative applicabili. Le osservazioni sono state trasmesse in vista di eventuali approfondimenti o modifiche al procedimento autorizzativo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Osservazioni formali per chiedere il riesame dell’autorizzazione all’impianto per il trattamento dei rifiuti organici a Mili, approvato con decreto n. 2642023, sono state protocollate ieri al Commissario Straordinario del Comune Pietro Mattei.Il documento, presentato dalla consigliera comunale. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

L'impianto di rifiuti previsto a Mili, la Lega fa pressing sul Commissario: "L'iter va fermato"Resta attivo il fronte del no alla realizzazione dell'impianto per il trattamento dei rifiuti a Mili Marina.

Impianto rifiuti a Mili, Scurria si oppone: "Una bomba ecologica, chiederò un incontro alla Regione"Il candidato sindaco del centrodestra, dopo un incontro con alcuni cittadini, solleva alcune criticità sulla realizzazione dell'opera ed è pronto a...

impianto rifiuti a miliMessina, Restuccia (Lega): il commissario Mattei blocchi la procedura autorizzativa per l’impianto di MiliL’autorizzazione per la realizzazione dell’impianto di trattamento dei rifiuti organici a Mili va riesaminata alla luce dei rischi per la salute pubblica e dei vizi procedurali. Oggi ho protocollato ... strettoweb.com

No leghista all’impianto di Mili, la replica di ScN: Il pontista Germanà ambientalista a convenienzaElezioni e polemica elettorale a Messina sulla realizzazione della struttura per lo smaltimento dei rifiuti. Botta e risposta tra il senatore e Carreri ... tempostretto.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web