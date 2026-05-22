Immobiliare a due velocità con segnali inasprimento politica monetaria

La settimana si è conclusa con segnali contrastanti nel settore immobiliare, che ha mostrato una crescita complessiva grazie a dati positivi provenienti dal mercato. Tuttavia, ci sono stati anche segnali di inasprimento della politica monetaria, che potrebbero influenzare gli andamenti futuri. Le compravendite e le quotazioni hanno registrato variazioni, mentre le aspettative degli operatori si sono modificate in risposta alle decisioni delle autorità monetarie. La situazione rimane sotto osservazione per eventuali sviluppi.

Settimana nel complesso positiva per il comparto immobiliare, che beneficia dei segnali di espansione del mercato, a dispetto della persistente crisi economica che ha investito le maggiori economie sviluppate a causa della guerra in Medioriente e nonostante i segnali di un inasprimento della politica monetari a della Fed e della BCE. Un trend che viene in qualche modo anticipato anche dall’impennata dei rendimenti del titoli di Stato a cominciare dai T-bond americani. BCE pronta ad un rialzo dei tassi. La BCE è su un sentiero più restrittivo ed un aumento die tassi a giugno si dà ormai quasi per scontato, anche se nell’ultimo intervento al termine dell’Eurogruppo, la Presidente Lagarde non ha voluto sbilanciarsi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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