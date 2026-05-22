Immobili il grande ricambio | gli over 70 detengono metà del valore
In Italia, oltre il 50% del valore immobiliare è detenuto da persone over 70, secondo i dati più recenti. La questione riguarda il futuro degli immobili di grandi dimensioni, spesso situati nei centri storici, che si trovano ad affrontare un possibile calo di valore. La situazione solleva interrogativi su come i quarantenni gestiranno appartamenti troppo ampi rispetto alle esigenze delle nuove famiglie. La dinamica del mercato immobiliare si sta modificando con il passare del tempo, portando a una trasformazione del patrimonio residenziale.
? Punti chiave Come gestiranno i quarantenni immobili troppo grandi per le nuove famiglie?. Perché i grandi appartamenti dei centri storici rischiano di svalutarsi?. Quali ostacoli impediscono di dividere le case ereditate dai nonni?. Dove troveranno liquidità gli eredi con patrimoni immobiliari difficili da vendere?.? In Breve Over 70 detengono 2.270 miliardi su 5.663 totali, mentre under 20 solo 8 miliardi.. Fascia 51-70 anni possiede il 32,3% del valore immobiliare nazionale.. Centri storici contano 100mila alloggi sopra i 200 metri quadri difficilmente vendibili.. Domanda attuale si concentra su tagli tra 60 e 100 metri quadri.. Nel 2026, il patrimonio immobiliare italiano vede concentrato il 48% del suo valore totale nelle mani degli ultra settantenni, con una massa monetaria di 2. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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